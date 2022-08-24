Силовики начали обыски в гараже Ройзмана

Правоохранители продолжают обыски у бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по делу о дискредитации Вооружённых сил России. Сейчас они находятся в его гараже, сообщает телеграм-канал SHOT .

Кроме того, они также побывали в музее Невьянской иконы в Екатеринбурге, который основал политик. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, видно, что Ройзман с рюкзаком на плече и в сопровождении силовиков идёт по улице.