Силовики начали обыски в гараже Ройзмана
Силовики продолжают обыски у Ройзмана, правоохранители осматривают гараж
Правоохранители продолжают обыски у бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по делу о дискредитации Вооружённых сил России. Сейчас они находятся в его гараже, сообщает телеграм-канал SHOT.
Силовики начали обыск в гараже Ройзмана. Видео © Telegram-канал SHOT
Кроме того, они также побывали в музее Невьянской иконы в Екатеринбурге, который основал политик. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, видно, что Ройзман с рюкзаком на плече и в сопровождении силовиков идёт по улице.
Обыски в музее Невьянской иконы, который основал политик. Фото © Telegram-канал SHOT
Как сообщал Лайф, Ройзман был задержан сегодня утром. Силовики пришли с ордером к нему домой. Политик уточнил, что обыски проходят по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". В ходе обысков у Ройзмана была найдена визитка экс-главы СБУ Игоря Смешко.
Кадр из видео Telegram-канала SHOT