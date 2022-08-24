НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 августа, 09:15

Силовики начали обыски в гараже Ройзмана

Силовики продолжают обыски у Ройзмана, правоохранители осматривают гараж

Правоохранители продолжают обыски у бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по делу о дискредитации Вооружённых сил России. Сейчас они находятся в его гараже, сообщает телеграм-канал SHOT.

Силовики начали обыск в гараже Ройзмана. Видео © Telegram-канал SHOT

Кроме того, они также побывали в музее Невьянской иконы в Екатеринбурге, который основал политик. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, видно, что Ройзман с рюкзаком на плече и в сопровождении силовиков идёт по улице.

Обыски в музее Невьянской иконы, который основал политик. Фото © Telegram-канал SHOT

Обыски в музее Невьянской иконы, который основал политик. Фото © Telegram-канал SHOT

Куйвашев — о задержании Ройзмана: Закон есть закон, но он заслуживает справедливости

Куйвашев — о задержании Ройзмана: Закон есть закон, но он заслуживает справедливости

Как сообщал Лайф, Ройзман был задержан сегодня утром. Силовики пришли с ордером к нему домой. Политик уточнил, что обыски проходят по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". В ходе обысков у Ройзмана была найдена визитка экс-главы СБУ Игоря Смешко.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram-канала SHOT

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров