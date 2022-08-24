Два человека погибли в результате удара ВСУ по городу Ровеньки в ЛНР
Фото с места удара ВСУ "Точкой-У" по объектам инфраструктуры города Ровеньки в ЛНР. Обложка © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК
В результате удара ВСУ из "Точки-У" по городу Ровеньки в Луганской Народной Республике погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Разрушено административное здание и производственные помещения АТП-10956, повреждено пять пассажирских автобусов и шесть грузовых автомобилей. По предварительной информации, два человека погибли", — уточнили в центре.
Также в результате обстрела выявлены повреждения в помещении межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела МВД ЛНР. Местные бригады МЧС продолжают разбирать завалы в поисках других возможных пострадавших.
Ранее утром украинские военные нанесли удар из "Точки-У" по городу Ровеньки в ЛНР. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник также не исключил, что удар был нацелен на Ровеньскую нефтебазу.