Два человека погибли в результате удара ВСУ по городу Ровеньки в ЛНР

В результате удара ВСУ из "Точки-У" по городу Ровеньки в Луганской Народной Республике погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Разрушено административное здание и производственные помещения АТП-10956, повреждено пять пассажирских автобусов и шесть грузовых автомобилей. По предварительной информации, два человека погибли", — уточнили в центре.

Также в результате обстрела выявлены повреждения в помещении межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела МВД ЛНР. Местные бригады МЧС продолжают разбирать завалы в поисках других возможных пострадавших.