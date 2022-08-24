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24 августа, 09:11

Два человека погибли в результате удара ВСУ по городу Ровеньки в ЛНР

<p>Фото с места удара ВСУ "Точкой-У" по объектам инфраструктуры города Ровеньки в ЛНР. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/c/1573419726/22834" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Представительство ЛНР в СЦКК</a></p>

Фото с места удара ВСУ "Точкой-У" по объектам инфраструктуры города Ровеньки в ЛНР. Обложка © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

В результате удара ВСУ из "Точки-У" по городу Ровеньки в Луганской Народной Республике погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Разрушено административное здание и производственные помещения АТП-10956, повреждено пять пассажирских автобусов и шесть грузовых автомобилей. По предварительной информации, два человека погибли", — уточнили в центре.

Также в результате обстрела выявлены повреждения в помещении межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела МВД ЛНР. Местные бригады МЧС продолжают разбирать завалы в поисках других возможных пострадавших.

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Ранее утром украинские военные нанесли удар из "Точки-У" по городу Ровеньки в ЛНР. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник также не исключил, что удар был нацелен на Ровеньскую нефтебазу.

Ирина Фальке

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