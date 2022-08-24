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24 августа, 09:02

Лайф публикует видео момента нападения неизвестного на здание орловской администрации

В распоряжении Лайфа оказались кадры нападения неизвестного мужчины на здание Администрации Орловской области в столице региона. Он бросил в сторону двери две бутылки с зажигательной смесью, устроив небольшой пожар.

Момент нападения неизвестного на здание орловской администрации. Видео © LIFE

На кадрах видно, как одетый в чёрную куртку мужчина подъезжает на велосипеде к ступеням, останавливается и бросает бутылку в сторону дверей здания. Когда она не взорвалась, он повторил процедуру со второй.

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Напомним, в результате инцидента начался пожар, во время тушения которого пострадал сотрудник, сейчас с ним всё в порядке. В деле разбираются правоохранители.

Обложка ©

Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков

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