Лайф публикует видео момента нападения неизвестного на здание орловской администрации

В распоряжении Лайфа оказались кадры нападения неизвестного мужчины на здание Администрации Орловской области в столице региона. Он бросил в сторону двери две бутылки с зажигательной смесью, устроив небольшой пожар.

Момент нападения неизвестного на здание орловской администрации. Видео © LIFE

На кадрах видно, как одетый в чёрную куртку мужчина подъезжает на велосипеде к ступеням, останавливается и бросает бутылку в сторону дверей здания. Когда она не взорвалась, он повторил процедуру со второй.