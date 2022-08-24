Венгрия не станет поддерживать Эстонию в новых энергетических санкциях против РФ

Будапешт отказывается поддерживать предложение Таллина о введении новых энергетических санкций против России. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

"Мы даже не хотим вести переговоры по энергетическим санкциям", — написал венгерский министр в соцсетях.

По его словам, Правительство Эстонии уже сделало заявление относительно намерения подготовить для всех стран – участниц Европейского союза предложения по восьмому пакету антироссийских санкций. Очередные рестрикции в том числе установят полное эмбарго на поставки энергоносителей из РФ в ЕС.