Венгрия не станет поддерживать Эстонию в новых энергетических санкциях против РФ
Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не поддержит энергетические санкции против Москвы
Будапешт отказывается поддерживать предложение Таллина о введении новых энергетических санкций против России. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.
"Мы даже не хотим вести переговоры по энергетическим санкциям", — написал венгерский министр в соцсетях.
По его словам, Правительство Эстонии уже сделало заявление относительно намерения подготовить для всех стран – участниц Европейского союза предложения по восьмому пакету антироссийских санкций. Очередные рестрикции в том числе установят полное эмбарго на поставки энергоносителей из РФ в ЕС.
Ранее Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций. Так, Веллингтон собирается включить в чёрный список ещё 48 россиян.
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