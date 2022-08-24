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24 августа, 08:50

В России за сутки выявили 40 231 случай заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 40 231 случай заражения коронавирусом. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (9141), в Санкт-Петербурге (4406) и Подмосковье (2114). Меньше всего — в Ненецком (семь случаев) и Чукотском (15 случаев) автономных округах, а также в Магаданской области (18 случаев).

Кроме того, за сутки зарегистрировано 72 летальных исхода. Всего с начала пандемии в РФ выявлено 19 221 602 случая заражения.

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Ранее Лайф рассказывал, что регионам России поручено увеличить объёмы вакцинации от ковида. При этом особое внимание требуется обратить на выписавшихся из больниц, медработников и педагогов.

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Григорий Воронцов
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