В реке в Петербурге обнаружили тело бывшей звезды "Дома-2"

В реке в Санкт-Петербурге обнаружили тело бывшей звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Информацию также подтвердила подруга артистки. Она рассказала о проблемах, которые были у Кочервей в Москве. По словам знакомой погибшей, некоторое время назад девушка пропала. Кроме того, у неё были трудности с алкоголем и наркотиками.

"Её преследовал какой-то мужчина и хотел с ней расправиться", — сказала подруга.

Кроме того, по её словам, друзья хотели помочь звезде телешоу собрать денег на лечение и даже нашли ей квартиру, однако всё сорвалось: Анастасия продала квартиру в Краснодаре и купила новую в Санкт-Петербурге. На опознание тела погибшей из столицы Кубани вызвали её мать.