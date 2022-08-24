Шойгу: В России пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия"

В России пройдут совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2023". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с коллегами из государств – участников ШОС.

"Важную роль отводим подготовке войск <...> В следующем году на территории Российской Федерации проведём совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия – 2023", — сказал он.

Кроме того, Шойгу напомнил, что осенью текущего года "предстоит серия манёвров по линии ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане".