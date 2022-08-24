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24 августа, 08:32

Шойгу: В России пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия"

В России пройдут совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2023". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с коллегами из государств – участников ШОС.

"Важную роль отводим подготовке войск <...> В следующем году на территории Российской Федерации проведём совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия – 2023", — сказал он.

Кроме того, Шойгу напомнил, что осенью текущего года "предстоит серия манёвров по линии ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане".

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Ранее Лайф рассказывал, что ракетный корабль Балтфлота "Мытищи" выполнил учебно-боевой пуск "Калибра" в Белом море. Удар крылатой ракетой комплекса морского базирования был успешно произведён по береговой цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Григорий Воронцов

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