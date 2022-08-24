Стал известен российский клуб, в котором мог продолжить карьеру Дзюба

Нападающий клуба "Адана Демирспор" Артём Дзюба мог продолжить карьеру в "Рубине", если бы казанцы сделали ему это предложение и не получилось уехать в Европу. Об этом изданию Sport24 рассказал агент игрока Леонид Гольдман.

При этом он заметил, что Дзюба чётко обозначил желание попробовать свои силы в европейском чемпионате. Однако футболист мог рассмотреть предложения от российских клубов в случае, если бы не получилось перебраться в другую страну.