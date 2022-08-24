Стал известен российский клуб, в котором мог продолжить карьеру Дзюба
Дзюба мог перейти в "Рубин", если бы сорвался переход в Турцию
Нападающий клуба "Адана Демирспор" Артём Дзюба мог продолжить карьеру в "Рубине", если бы казанцы сделали ему это предложение и не получилось уехать в Европу. Об этом изданию Sport24 рассказал агент игрока Леонид Гольдман.
При этом он заметил, что Дзюба чётко обозначил желание попробовать свои силы в европейском чемпионате. Однако футболист мог рассмотреть предложения от российских клубов в случае, если бы не получилось перебраться в другую страну.
"Я так понял, если бы в этом случае "Рубин" всё ещё проявил бы интерес, Артём в России пошёл бы именно туда, помочь Леониду Слуцкому, с которым он очень хорошо общается", — заявил Гольдман.
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Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба стал игроком клуба "Адана Демирспор", подписав контракт по схеме "1+1". По некоторым данным, за сезон он получит полтора миллиона евро. В своём первом матче за новый клуб Дзюба забил гол в ворота "Фенербахче". Турецкие СМИ и болельщики хорошо оценили дебют нападающего, однако заметили, что ему ещё надо набирать форму.
ТАСС / Сергей Бобылев