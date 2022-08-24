Куйвашев — о задержании Ройзмана: Закон есть закон, но он заслуживает справедливости
Свердловский губернатор Куйвашев отреагировал на задержание Ройзмана
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал задержание бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по делу о дискредитации Вооружённых сил РФ.
Губернатор Свердловской области высказался о задержании Евгения Ройзмана. Видео © Telegram-канал Евгения Куйвашева
"Закон есть закон. Но, как и любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит", — сказал губернатор в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Куйвашев добавил, что с Ройзманом у него всегда складывались непростые отношения, ведь они были политическими оппонентами. При этом он выразил надежду, что созданный политиком музей Невьянской иконы удастся сохранить.
Как сообщал Лайф, Ройзман был задержан сегодня утром. Силовики пришли с ордером к нему домой. Политик уточнил, что обыски проходят по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". В ходе обысков у Ройзмана была найдена визитка экс-главы СБУ Игоря Смешко.
Кадр из видео Telegram-канала Евгения Куйвашева