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24 августа, 08:40

В Домодедове преподаватель воскресной школы зарезал настоятеля храма

В Домодедове зарезали настоятеля храма Николая Чудотворца Сергия Лопухова, в убийстве подозревают преподавателя воскресной школы. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 59-летний Лопухов утром заметил в окнах воскресной школы дым. Вместе с прислужником священнослужитель побежал тушить пламя, но на пути появился преподаватель кружка робототехники, который и устроил пожар. Он стал душить Лопухова и нанёс ему несколько ударов ножом. Тело настоятеля нашли на ступеньках здания. Преподавателя задержали, следователи устанавливают причины преступления.

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Ранее в Белорецком районе Башкирии бывший муж жестоко убил чиновницу местной администрации Дину Махиянову. Он подкараулил девушку и нанёс более десяти ударов ножом. Момент зверского убийства попал на видео.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

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