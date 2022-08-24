В Домодедове преподаватель воскресной школы зарезал настоятеля храма

В Домодедове зарезали настоятеля храма Николая Чудотворца Сергия Лопухова, в убийстве подозревают преподавателя воскресной школы. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 59-летний Лопухов утром заметил в окнах воскресной школы дым. Вместе с прислужником священнослужитель побежал тушить пламя, но на пути появился преподаватель кружка робототехники, который и устроил пожар. Он стал душить Лопухова и нанёс ему несколько ударов ножом. Тело настоятеля нашли на ступеньках здания. Преподавателя задержали, следователи устанавливают причины преступления.