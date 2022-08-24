Биатлонист Логинов пропустит первый этап Кубка Содружества в Сочи

Российский биатлонист Александр Логинов пропустит первый этап Кубка Содружества, который состоится в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

В сообщении указывается, что причиной пропуска соревнований станет болезнь спортсмена. Добавим, что этап в Сочи пройдёт с 23 по 29 августа.