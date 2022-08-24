Папа римский назвал Дарью Дугину невинной жертвой
Папа римский Франциск выразил сожаление из-за гибели российской журналистки Дарьи Дугиной. В ходе коллективной аудиенции понтифик назвал её невинной жертвой.
"Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну", — приводит его слова АНСА.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. Накануне в Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с церемонии.
LIFE / Павел Баранов