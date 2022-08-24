Папа римский назвал Дарью Дугину невинной жертвой

Папа римский Франциск выразил сожаление из-за гибели российской журналистки Дарьи Дугиной. В ходе коллективной аудиенции понтифик назвал её невинной жертвой.

"Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну", — приводит его слова АНСА.