МЧС России опубликовало видео спасения 16 человек с дрейфующей баржи в Хабаровском крае
Сотрудники МЧС России спасли 16 человек с дрейфующей баржи в Хабаровском крае. Спасатели доставили их в посёлок на вертолёте Ми-8, сообщила пресс-служба министерства в телеграм-канале.
Спасение людей с дрейфующей баржи в Хабаровском крае. Видео © Telegram / МЧС России
"16 человек спасены с дрейфующей баржи в Хабаровском крае. Сотрудники МЧС на вертолёте Ми-8 доставили их в посёлок Озерпах", — говорится в сообщении.
В ходе операции вертолёт зависал на максимально низкой высоте без посадки, экипаж удалось поднять с помощью спусковых тросов.
Кроме того, две баржи прибило к берегу острова Сахалин в районе залива Ныйде. Экипаж находится на суше, там есть запас продуктов питания и палатки. В настоящий момент жизни людей ничего не угрожает, утром собственник проведёт работы по буксировке барж.
Напомним, сегодня ночью сообщалось о двух баржах и одном тягаче, которые сорвало с якоря в районе острова Байдукова. На их борту находилось 54 человека. Однако позднее стало известно о четырёх баржах, которые сорвало с якоря между Сахалином и материком.
Кадр из видео Telegram / МЧС России