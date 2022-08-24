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24 августа, 09:08

МЧС России опубликовало видео спасения 16 человек с дрейфующей баржи в Хабаровском крае

Сотрудники МЧС России спасли 16 человек с дрейфующей баржи в Хабаровском крае. Спасатели доставили их в посёлок на вертолёте Ми-8, сообщила пресс-служба министерства в телеграм-канале.

Спасение людей с дрейфующей баржи в Хабаровском крае. Видео © Telegram / МЧС России

"16 человек спасены с дрейфующей баржи в Хабаровском крае. Сотрудники МЧС на вертолёте Ми-8 доставили их в посёлок Озерпах", — говорится в сообщении.

В ходе операции вертолёт зависал на максимально низкой высоте без посадки, экипаж удалось поднять с помощью спусковых тросов.

Кроме того, две баржи прибило к берегу острова Сахалин в районе залива Ныйде. Экипаж находится на суше, там есть запас продуктов питания и палатки. В настоящий момент жизни людей ничего не угрожает, утром собственник проведёт работы по буксировке барж.

МЧС: На борту дрейфующих у Сахалина судов может находиться до 64 человек

МЧС: На борту дрейфующих у Сахалина судов может находиться до 64 человек

Напомним, сегодня ночью сообщалось о двух баржах и одном тягаче, которые сорвало с якоря в районе острова Байдукова. На их борту находилось 54 человека. Однако позднее стало известно о четырёх баржах, которые сорвало с якоря между Сахалином и материком.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / МЧС России

Светлана Оперук

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