МЧС России опубликовало видео спасения 16 человек с дрейфующей баржи в Хабаровском крае

Сотрудники МЧС России спасли 16 человек с дрейфующей баржи в Хабаровском крае. Спасатели доставили их в посёлок на вертолёте Ми-8, сообщила пресс-служба министерства в телеграм-канале.

Спасение людей с дрейфующей баржи в Хабаровском крае. Видео © Telegram / МЧС России

"16 человек спасены с дрейфующей баржи в Хабаровском крае. Сотрудники МЧС на вертолёте Ми-8 доставили их в посёлок Озерпах", — говорится в сообщении.

В ходе операции вертолёт зависал на максимально низкой высоте без посадки, экипаж удалось поднять с помощью спусковых тросов.