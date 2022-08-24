СК опубликовал видео с места убийства настоятеля храма в Домодедове

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве настоятеля храма в Домодедове и поджоге кабинета воскресной школы, также опубликовано видео с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Кадры с места убийства настоятеля храма в Домодедове. Видео © Telegram / Следком

"По данным следствия, 24 августа 2022 года подозреваемый совершил поджог в одном из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово. В какой-то момент в помещение вошёл настоятель храма, и злоумышленник совершил нападение на него, нанеся потерпевшему колото-резаное ранение", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что от полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. Очевидцы преступления вызвали полицию, которая и задержала преступника.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и мотивов преступления. Место происшествия осматривают криминалисты и следователи. Ими было изъято орудие убийства. Также сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей и подозреваемого.

На опубликованных кадрах видно, что тело настоятеля лежит на крыльце здания. При этом помещение воскресной школы почти полностью выгорело — стены испачканы чёрными разводами, а на полу лежат обгоревшие в пожаре вещи.