МВД заплатит по миллиону рублей за помощь в задержании командиров нацбатальона "Азов"

Руководство МВД РФ приняло решение о вознаграждении за помощь в задержании командиров украинского национального батальона "Азов"* Константина Немичева и Сергея Величко. Об этом сказано на сайте "МВД Медиа".

В ходе предварительного следствия установлено, что Немичев и Величко пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Фигуранты уголовного дела объявлены в межгосударственный розыск, заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Украинские командиры, за поимку которых назначено вознаграждение. Фото © "МВД Медиа"

"За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей", — говорится в сообщении.

В настоящее время Немичев Константин Витальевич 10.01.1996 года рождения и Величко Сергей Олегович 03.01.1994 года рождения включены в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что более 80% вернувшихся из украинского плена военных подвергались побоям. Кроме того, 55% бойцов заставляли сниматься в пропагандистских видео, 46% отказывали в необходимой медпомощи, 79% не могли связаться с родными.