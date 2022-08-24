АвтоВАЗ снова выпускает Lada Granta с подушками безопасности

АвтоВАЗ с 23 августа стал снова выпускать автомобили Lada Granta с подушками безопасности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

"С 23 августа все автомобили Lada Granta модельного ряда 2022 года, начиная с базовой комплектации, оснащаются водительской подушкой безопасности. В более старших версиях автомобили дополнительно могут быть оборудованы также подушкой безопасности переднего пассажира и передними ремнями с преднатяжителем. Конструкция и настройки системы безопасности, а также рулевое колесо с airbag аналогичны тем, что применялись на Lada Granta ранее", — сказано в сообщении.

Цена автомобиля Lada Granta модельного ряда 2022 года, который оснащён водительской подушкой безопасности, стартует с отметки 602 800 рублей по государственной программе льготного кредитования, действующей до 1 декабря этого года. Без её учёта стоимость начинается с 753 000 рублей.