Президент Латвии Левитс: Нелояльных к государству русских необходимо изолировать
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нелояльных к стране представителей русского сообщества следует "изолировать". Об этом он сказал в эфире Латвийского радио.
"Мы видим часть русского сообщества, которая не лояльна к нашему государству. Наша задача — справиться с ними, то есть изолировать их... их просто надо изолировать", — сказал он.
При этом Левитс подчеркнул, что подавляющее большинство жителей Латвии за полгода стали "более националистичными и патриотичными", назвав это позитивным эффектом ситуации на Украине.
Ранее Лайф рассказывал, что МИД Латвии пригрозил депортацией протестующим у памятника освободителям Риги иностранцам. К тому же всех причастных к этой акции глава внешнеполитического ведомства пообещал внести в список нежелательных для страны лиц.
ТАСС / AP / Bertrand Guay