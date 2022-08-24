Президент Латвии Левитс: Нелояльных к государству русских необходимо изолировать

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нелояльных к стране представителей русского сообщества следует "изолировать". Об этом он сказал в эфире Латвийского радио.

"Мы видим часть русского сообщества, которая не лояльна к нашему государству. Наша задача — справиться с ними, то есть изолировать их... их просто надо изолировать", — сказал он.

При этом Левитс подчеркнул, что подавляющее большинство жителей Латвии за полгода стали "более националистичными и патриотичными", назвав это позитивным эффектом ситуации на Украине.