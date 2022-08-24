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24 августа, 09:48

Президент Латвии Левитс: Нелояльных к государству русских необходимо изолировать

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нелояльных к стране представителей русского сообщества следует "изолировать". Об этом он сказал в эфире Латвийского радио.

"Мы видим часть русского сообщества, которая не лояльна к нашему государству. Наша задача — справиться с ними, то есть изолировать их... их просто надо изолировать", — сказал он.

При этом Левитс подчеркнул, что подавляющее большинство жителей Латвии за полгода стали "более националистичными и патриотичными", назвав это позитивным эффектом ситуации на Украине.

В Риге начался снос памятника советским воинам

В Риге начался снос памятника советским воинам

Ранее Лайф рассказывал, что МИД Латвии пригрозил депортацией протестующим у памятника освободителям Риги иностранцам. К тому же всех причастных к этой акции глава внешнеполитического ведомства пообещал внести в список нежелательных для страны лиц.

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ТАСС / AP / Bertrand Guay

Григорий Воронцов

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