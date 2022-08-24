В Риге снесли скульптуру "Мать-Родина", входящую в состав памятника освободителям
В Риге демонтировали ещё одну часть памятника освободителям. Утром снесли женскую скульптуру "Мать-Родина", сообщил портал Delfi.
"В среду, 24 августа, утром рабочие продолжили демонтаж памятника в парке Победы: строители снесли статую женщины (Ники) в ансамбле скульптур", — говорится в публикации.
Указывается, что центральный элемент памятника — обелиск — всё ещё стоит на месте. Сейчас в районе дежурят полицейские, они следят за порядком в окрестностях мемориала.
Ранее Лайф писал, что 22 августа во время митинга против сноса памятника освободителям Риги были задержаны семь человек. На кадрах, которые протестующие опубликовали в соцсетях, видно, что правоохранители повалили человека на землю. Автор видео обращал внимание на то, что всё это происходит в "демократической Латвии". Позднее стало известно об уже 14 задержанных противниках сноса памятника освободителям.
Напомним, ранее Парламент Латвии в срочном окончательном чтении одобрил законопроект о прекращении действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивавшей сохранность мемориальных сооружений. Это означает, что препятствий для сноса памятника освободителям Риги с юридической точки зрения теперь нет. Вице-мэр Риги Смилтенс заявлял, что монумент может быть передан России. Однако позже Латвия отказалась от этой идеи.
Новости
ВС РФ уничтожили около 80 бойцов ВСУ и 8 единиц бронетехники под Константиновкой в ДНР
сегодня в 09:38
Потери действовавших на Донецком направлении бригад ВСУ составили более 600 человек
сегодня в 09:35
Пожар под Рязанью, смог от которого дошёл до Москвы, ликвидируют в течение двух недель
сегодня в 09:32