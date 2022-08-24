В Риге снесли скульптуру "Мать-Родина", входящую в состав памятника освободителям

Указывается, что центральный элемент памятника — обелиск — всё ещё стоит на месте. Сейчас в районе дежурят полицейские, они следят за порядком в окрестностях мемориала.

Ранее Лайф писал, что 22 августа во время митинга против сноса памятника освободителям Риги были задержаны семь человек. На кадрах, которые протестующие опубликовали в соцсетях, видно, что правоохранители повалили человека на землю. Автор видео обращал внимание на то, что всё это происходит в "демократической Латвии". Позднее стало известно об уже 14 задержанных противниках сноса памятника освободителям.