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24 августа, 09:43

Путин: Пожары в Рязанской области распространились на Окский и Мещерский заповедники

В Рязанской области огонь распространился на Окский и Мещерский заповедники. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по борьбе с лесными пожарами в регионах страны.

"В Рязанской области горят не только земли лесного фонда, ответственность за которые лежит на субъекте Федерации, пожары распространились на две особо охраняемые природные территории — заповедники Окский и Мещерский, на два заповедника", — сказал глава государства.

По словам Путина, особое беспокойство вызывают пожары в пятикилометровой зоне от населённого пункта Рязанской области. Огонь продолжает распространяться из-за сильного ветра. Ввиду этого необходимо наладить совместную работу по предотвращению и ликвидации пожаров на региональном и федеральном уровнях, отметил российский лидер. Для борьбы с огнём и защиты населённых пунктов в область уже направлены дополнительные группы спасателей и техника, в том числе из соседних регионов.

"Очень бы хотелось, чтобы это как можно быстрее привело к ликвидации очагов огня", — добавил Путин.

Пожар под Рязанью, смог от которого дошёл до Москвы, ликвидируют в течение двух недель

Пожар под Рязанью, смог от которого дошёл до Москвы, ликвидируют в течение двух недель

В Рязанской области уже около недели не стихают лесные пожары, огонь охватил более 8,6 тысячи гектаров леса, введён режим ЧС. МЧС привлекло для тушения группировки сил из пяти соседних регионов. В Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные масштабы возгорания и упустили ситуацию. Дым добрался даже до Москвы и Подмосковья.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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