Путин: Пожары в Рязанской области распространились на Окский и Мещерский заповедники

В Рязанской области огонь распространился на Окский и Мещерский заповедники. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по борьбе с лесными пожарами в регионах страны.

"В Рязанской области горят не только земли лесного фонда, ответственность за которые лежит на субъекте Федерации, пожары распространились на две особо охраняемые природные территории — заповедники Окский и Мещерский, на два заповедника", — сказал глава государства.

По словам Путина, особое беспокойство вызывают пожары в пятикилометровой зоне от населённого пункта Рязанской области. Огонь продолжает распространяться из-за сильного ветра. Ввиду этого необходимо наладить совместную работу по предотвращению и ликвидации пожаров на региональном и федеральном уровнях, отметил российский лидер. Для борьбы с огнём и защиты населённых пунктов в область уже направлены дополнительные группы спасателей и техника, в том числе из соседних регионов.