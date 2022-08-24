Французы обвинили Макрона в слепом подражании Байдену из-за речи о России

Призыв президента Франции Эмманюэля Макрона не идти на компромиссы с Россией негативно восприняли читатели газеты Le Figaro. Они обвинили его в слепом следовании за американским лидером Джо Байденом.

"Макрон доволен тем, что буквально следует инструкциям Байдена. Он консультировался с нами по этому поводу?" — написал один из пользователей.

Помимо этого, Макрона назвали "ребёнком под американским влиянием". Комментаторы задались вопросом, будет ли президент консультироваться с народом путём референдума, а также обвинили его в том, что он выдвигает предложения, за которыми скрываются всего лишь лозунги.

Некоторые и вовсе призвали Макрона замолчать, а один из пользователей заметил, что французский лидер не руководитель Евросоюза и его больше никто не слушает. Кто-то даже выразил надежду, что в долгосрочной перспективе "этого плохого президента" у Франции не будет.