Актёр и голос радиостанции "Звезда" Максим Пинскер скончался на 59-м году жизни

В Москве в возрасте 58 лет скончался актёр Максим Пинскер — официальный голос канала ДТВ (2010–2011) и радиостанции "Звезда". Об этом ТАСС сообщила его бывшая жена Ирина. Причина смерти не указывается.

"[Максима не стало] сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. В больнице умер в Москве", — сказала экс-супруга.

Пинскер служил в Театре Маяковского и получил известность благодаря ролям в сериалах "Колл-центр", "Интерны", "Час Волкова", а также фильмам "Дурак" и "Тяжеловес". Помимо съёмок в кино артист также занимался озвучиванием классических произведений отечественных и зарубежных авторов.