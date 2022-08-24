Актёр и голос радиостанции "Звезда" Максим Пинскер скончался на 59-м году жизни
Максим Пинскер. Обложка © Кино-театр.ру
В Москве в возрасте 58 лет скончался актёр Максим Пинскер — официальный голос канала ДТВ (2010–2011) и радиостанции "Звезда". Об этом ТАСС сообщила его бывшая жена Ирина. Причина смерти не указывается.
"[Максима не стало] сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. В больнице умер в Москве", — сказала экс-супруга.
Пинскер служил в Театре Маяковского и получил известность благодаря ролям в сериалах "Колл-центр", "Интерны", "Час Волкова", а также фильмам "Дурак" и "Тяжеловес". Помимо съёмок в кино артист также занимался озвучиванием классических произведений отечественных и зарубежных авторов.
Ранее Лайф сообщал, что на 39-м году жизни умер глава Чебоксар Олег Кортунов. По данным местных СМИ, к смерти мэра могла привести сердечная недостаточность.