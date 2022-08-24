Медведев: Россия не могла смириться с тем, что НАТО расквартируется на Украине
Москва приняла решение превентивно начать спецоперацию на Украине, потому что не могла примириться с тем, что НАТО "расквартируется" на территории Незалежной. Об этом во время посещения полигона Мулино в Нижегородской области заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев — о причинах СВО и превентивного удара по Украине. Видео © "ВКонтакте" / Дмитрий Медведев
"Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины. И какие-нибудь их безумные начальники — эти или следующие, для нас это не имеет значения, в конце концов, это вопрос даже не сегодняшнего дня — примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым", — сказал он.
Именно поэтому, по словам Медведева, президентом было принято решение "провести превентивную операцию".
Ранее о причинах проведения спецоперации на Украине высказался глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, решение о начале СВО было принято в связи с тем, что украинские власти создали неприемлемые угрозы безопасности России. Кроме того, причиной для этого стало военное освоение территории Незалежной странами НАТО, добавил он.
ТАСС / Pool / Валентин Егоршин