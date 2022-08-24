Сильная задымлённость из-за ветра: Лайф снял с дрона пожар в Ногинском районе Подмосковья

Площадь пожара в Ногинском районе Подмосковья составила полтора гектара, наблюдается сильная задымлённость. Об этом пишет SHOT со ссылкой на зампреда Правительства Московской области Георгия Филимонова. Телеграм-канал также опубликовал видео с возгоранием, снятое с дрона.

Пожар в Ногинском районе. Видео © Telegram / SHOT

"Предварительная площадь — полтора гектара, но в связи с порывами ветра наблюдаем сильную задымлённость. На месте работает бульдозер, идёт проливка водой кромки пожара и опашка", — сказал он.

По данным телеграм-канала, в текущий момент с возгоранием борется 50 человек личного состава, задействовано 25 единиц техники. На опубликованных кадрах видно, что дым поднимается над лесным массивом, у края которого располагаются дома.