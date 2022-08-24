При пожаре на рынке "Стройдвор" на севере Москвы погиб один человек

Один человек погиб и двое получили травмы в результате возгорания на складе автозапчастей на рынке "Стройдвор" на севере Москвы, об этом сообщает столичное управление СК России. Все пострадавшие госпитализированы и находятся под присмотром врачей.

Пожар на рынке "Стройдвор" в Москве. Видео © Telegram / SHOT

"Днём 24 августа 2022 года в торгово-складском комплексе, расположенном по Сигнальному проезду в городе Москве, произошло возгорание, в результате которого, по предварительной информации, один человек погиб, двое госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", — говорится в заявлении.

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также результаты процессуальной проверки по факту пожара. Другие данные уточняются, пожарные бригады продолжают тушить огонь на территории склада.

Как стало известно Лайфу, на данный момент площадь возгорания выросла до 1500 квадратных метров.