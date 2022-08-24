В Молдавии потушили Вечный огонь на мемориале, где шли бои за Кишинёв

В Молдавии перестал гореть Вечный огонь на мемориале "Шерпенский плацдарм", установленном в Новоаненском районе страны, где в августе 1944 года шли основные бои Ясско-Кишинёвской операции по освобождению республики от фашизма. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"На мемориале, который увековечивает память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии, сегодня не горел Вечный огонь", — написал он.

Петрович отметил, что власти по случаю Дня освобождения никаких заявлений не делали и таким образом "сэкономили" на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев. Он также напомнил, что компания "Молдовагаз" стала подавать топливо к памятнику только после заявки Минобороны Молдавии.