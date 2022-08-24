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24 августа, 15:34

В Молдавии потушили Вечный огонь на мемориале, где шли бои за Кишинёв

<p>Потушенный Вечный огонь на мемориале "Шерпенский плацдарм" в Молдавии. Обложка © Telegram / "<a href="https://t.me/soldat_pobedi/1332" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Солдат Победы</a>"</p>

Потушенный Вечный огонь на мемориале "Шерпенский плацдарм" в Молдавии. Обложка © Telegram / "Солдат Победы"

В Молдавии перестал гореть Вечный огонь на мемориале "Шерпенский плацдарм", установленном в Новоаненском районе страны, где в августе 1944 года шли основные бои Ясско-Кишинёвской операции по освобождению республики от фашизма. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"На мемориале, который увековечивает память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии, сегодня не горел Вечный огонь", — написал он.

Петрович отметил, что власти по случаю Дня освобождения никаких заявлений не делали и таким образом "сэкономили" на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев. Он также напомнил, что компания "Молдовагаз" стала подавать топливо к памятнику только после заявки Минобороны Молдавии.

"Первоначально огонь горел на постоянной основе, затем зажигался по праздникам. Спасибо, что в Кишинёве не погасили, а то мы знаем, вы умеете", — говорится в сообщении.

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Тем временем в Риге демонтировали скульптуру "Мать-Родина", входящую в состав памятника освободителям. А днём ранее власти Латвии объявили о начале работ по демонтажу и снесли вторую фигуру советского военного. При этом защищать памятник местным жителям запретили под страхом изгнания из страны протестующих, если они являются гражданами других государств. Центральный элемент памятника — обелиск — всё ещё стоит на месте.

Ирина Фальке

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