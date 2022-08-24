В Молдавии потушили Вечный огонь на мемориале, где шли бои за Кишинёв
Потушенный Вечный огонь на мемориале "Шерпенский плацдарм" в Молдавии. Обложка © Telegram / "Солдат Победы"
В Молдавии перестал гореть Вечный огонь на мемориале "Шерпенский плацдарм", установленном в Новоаненском районе страны, где в августе 1944 года шли основные бои Ясско-Кишинёвской операции по освобождению республики от фашизма. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"На мемориале, который увековечивает память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии, сегодня не горел Вечный огонь", — написал он.
Петрович отметил, что власти по случаю Дня освобождения никаких заявлений не делали и таким образом "сэкономили" на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев. Он также напомнил, что компания "Молдовагаз" стала подавать топливо к памятнику только после заявки Минобороны Молдавии.
"Первоначально огонь горел на постоянной основе, затем зажигался по праздникам. Спасибо, что в Кишинёве не погасили, а то мы знаем, вы умеете", — говорится в сообщении.
Тем временем в Риге демонтировали скульптуру "Мать-Родина", входящую в состав памятника освободителям. А днём ранее власти Латвии объявили о начале работ по демонтажу и снесли вторую фигуру советского военного. При этом защищать памятник местным жителям запретили под страхом изгнания из страны протестующих, если они являются гражданами других государств. Центральный элемент памятника — обелиск — всё ещё стоит на месте.