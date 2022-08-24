В Крыму рассказали, когда местные клубы могут начать играть в российских турнирах

Футбольные клубы из Крыма могут начать выступления в первенстве ФНЛ со следующего сезона. Об этом "Матч ТВ" сообщил бывший президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

"Нас пока никуда не приняли, но с рабочей группой шансы возрождаются. Создание рабочей группы займёт 2–3 месяца, и со следующего чемпионата нас могут принять в ФНЛ", — рассказал Ветоха.