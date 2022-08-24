Названо условие, при котором клубы из Крыма будут выступать в российских турнирах

Футбольные клубы из Крыма войдут в состав участников ФНЛ при условии выполнения всех необходимых для этого требований. Об этом в ходе форума "Содружество" в Крыму заявил исполняющий обязанности руководителя лиги Наиль Измайлов, сообщает телеграм-канал "Конспекты Заяева".

Кроме того, было принято решение о создании Лиги содружества, которая будет включать в себя команды из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.