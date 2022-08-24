Названо условие, при котором клубы из Крыма будут выступать в российских турнирах
Клубы из Крыма будут приняты в ФНЛ при выполнении необходимых условий
Футбольные клубы из Крыма войдут в состав участников ФНЛ при условии выполнения всех необходимых для этого требований. Об этом в ходе форума "Содружество" в Крыму заявил исполняющий обязанности руководителя лиги Наиль Измайлов, сообщает телеграм-канал "Конспекты Заяева".
Кроме того, было принято решение о создании Лиги содружества, которая будет включать в себя команды из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.
"Надо не сидеть сложа руки": В Госдуме призвали команды Крыма не идти на поводу УЕФА и готовиться играть под эгидой РФС
Ранее Лайф сообщал, что УЕФА в очередной раз выступил против участия команд из Крыма в соревнованиях под эгидой РФС.
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