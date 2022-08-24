На складе на севере Москвы произошёл пожар, три человека пострадали
На складе с автозапчастями в Сигнальном проезде в Москве произошёл пожар. По нашей информации, возгорание возникло на третьем этаже здания, его площадь составила 150 квадратных метров. Согласно источникам Лайфа, один человек в результате инцидента спасён, трое пострадали. Пожару присвоили второй ранг сложности.
Кадры с места пожара на складе с автозапчастями в Сигнальном проезде в Москве. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия. На них видно, что территория склада окутана дымом. Заметно, что на место уже прибыли пожарные.
Ранее Лайф писал, что в Москве в четверг ожидается сильная жара и высока вероятность пожаров. Об этом говорится в прогностической карте. Предупреждение о пожарной опасности будет действовать до 14:00 25 августа.
LIFE