На складе на севере Москвы произошёл пожар, три человека пострадали

На складе с автозапчастями в Сигнальном проезде в Москве произошёл пожар. По нашей информации, возгорание возникло на третьем этаже здания, его площадь составила 150 квадратных метров. Согласно источникам Лайфа, один человек в результате инцидента спасён, трое пострадали. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Кадры с места пожара на складе с автозапчастями в Сигнальном проезде в Москве. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия. На них видно, что территория склада окутана дымом. Заметно, что на место уже прибыли пожарные.