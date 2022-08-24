"Заминировавший" самолёт в Пулково депутат избежал уголовной ответственности

Карельский депутат Михаил Баев, "заминировавший" самолёт в петербургском аэропорту Пулково, избежал наказания за ложные сообщения о возможном теракте. Об этом сообщает SHOT.

После задержания Баева полицией было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Однако Санкт-Петербургская транспортная прокуратура, которая вскоре получила соответствующие документы от правоохранительных органов, в результате отменила рассмотрение дела.

Как уточняет SHOT, Баев признался, что "сам был сильно удивлён" и "такое решение ему никак не объяснили".