"Заминировавший" самолёт в Пулково депутат избежал уголовной ответственности
Карельский депутат Михаил Баев, "заминировавший" самолёт в петербургском аэропорту Пулково, избежал наказания за ложные сообщения о возможном теракте. Об этом сообщает SHOT.
После задержания Баева полицией было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Однако Санкт-Петербургская транспортная прокуратура, которая вскоре получила соответствующие документы от правоохранительных органов, в результате отменила рассмотрение дела.
Как уточняет SHOT, Баев признался, что "сам был сильно удивлён" и "такое решение ему никак не объяснили".
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Напомним, в Петербурге депутат "заминировал" самолёт, чтобы успеть на рейс в Самару. Вместе с 16-летним сыном он должен был вылететь из Пулково на лайнере Smartavia. В результате пассажиры рейса улетели, а Баева задержали на территории аэропорта. В тот же день депутат возложил вину за своё решение на сотрудников компании Smartavia.
Telegram / SHOT