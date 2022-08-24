"Зеленский — марионетка и артист": Экс-депутат Рады раскрыл планы украинского президента

Глава Украины Владимир Зеленский не покинет пост президента, пока не выполнит все приказы США и Великобритании. Таким мнением поделился в разговоре с телеканалом "360" украинский политик и управленец Владимир Олейник.

"В данном случае Зеленский — марионетка. Он считает, что в этот период он незаменим, но есть главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который дышит ему в затылок. Сами американцы поняли, с кем имеют дело", — сказал Олейник.

Поскольку глава Незалежной по своей натуре артист, а Вашингтон время от времени отправляет к нему в офис своих звёзд, когда другие западные лидеры "заканчиваются". Также политик отметил, что согласно конституции, либо украинский президент сам объявляет об отставке, либо Парламент выносит ему импичмент, но сейчас процессом руководит США.

Из-за военного положения на Украине выборы невозможны, поэтому Запад принуждает Зеленского выполнять приказы, в ином случае его "просто эвакуируют", заявил экс-депутат Верховной рады. К тому же у украинского президента иностранная охрана, за ним следит MI6, а уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон пообещал укрытие в Лондоне. Поэтому Зеленский сейчас думает не о спасении Украины, а о своей безопасности, подытожил Олейник.