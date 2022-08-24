"Долго шёл к власти": Журналист назвал блефом заявления Зеленского об уходе в отставку в начале СВО

Журналист Вадим Манукян уверен, что президент Украины Владимир Зеленский не собирался покидать пост после начала СВО. По словам блогера, глава Незалежной — просто жаждущий власти бизнесмен. Так он прокомментировал в беседе с РИА ФАН статью The Washington Post о том, что в феврале этого года Зеленский говорил о возможной отставке, если это поможет завершить конфликт.

"Конечно, никуда он не собирался уходить, он очень долго шёл к этой власти, сделал заранее сериал, через который заразил украинскую публику. Народ посчитал, что Голобородько (персонаж Зеленского. — Прим. Лайфа) действительно может быть президентом, а в итоге он в привычной для себя форме бизнесмена начал просто зарабатывать на боевых действиях", — заявил журналист.

Теперь Зеленский "всех подряд украинцев кидает в топку" и зарабатывает дальше, заметил блогер. При этом президент сам признавался, что не говорил о военных действиях, чтобы не создавать у населения панику, но про потерянные деньги проговорился.

"Мне кажется, у Зеленского больше шансов повторить судьбу Гитлера, нежели других, кто успел сбежать в Аргентину", — заключил Манукян.