"Долго шёл к власти": Журналист назвал блефом заявления Зеленского об уходе в отставку в начале СВО
Журналист Манукян назвал блефом заявления Зеленского об уходе в отставку в начале СВО
Журналист Вадим Манукян уверен, что президент Украины Владимир Зеленский не собирался покидать пост после начала СВО. По словам блогера, глава Незалежной — просто жаждущий власти бизнесмен. Так он прокомментировал в беседе с РИА ФАН статью The Washington Post о том, что в феврале этого года Зеленский говорил о возможной отставке, если это поможет завершить конфликт.
"Конечно, никуда он не собирался уходить, он очень долго шёл к этой власти, сделал заранее сериал, через который заразил украинскую публику. Народ посчитал, что Голобородько (персонаж Зеленского. — Прим. Лайфа) действительно может быть президентом, а в итоге он в привычной для себя форме бизнесмена начал просто зарабатывать на боевых действиях", — заявил журналист.
Теперь Зеленский "всех подряд украинцев кидает в топку" и зарабатывает дальше, заметил блогер. При этом президент сам признавался, что не говорил о военных действиях, чтобы не создавать у населения панику, но про потерянные деньги проговорился.
"Мне кажется, у Зеленского больше шансов повторить судьбу Гитлера, нежели других, кто успел сбежать в Аргентину", — заключил Манукян.
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Ранее французы осудили требование президента Украины к Макрону усилить санкции против России и назвали Зеленского клоуном, который стал камикадзе. При этом читатели Le Figaro уверены, что главам европейских государств не стоит продолжать слушать "разглагольствования" президента Незалежной.
Сериал "Слуга народа", режиссёр Алексей Кирющенко, сценарист Юрий Костюк / Kinopoisk.ru