Ещё одна молодая фигуристка решила уйти из сборной России
Российская фигуристка Дмитриева решила выступать за Израиль
14-летняя российская фигуристка Мария Дмитриева намерена перейти в сборную Израиля и в дальнейшем выступать за эту страну. Об этом сообщает РИА "Новости".
Соответствующую информацию агентству подтвердила израильская сторона. Отметим, что Дмитриева долгое время тренировалась у Алексея Мишина, а недавно начала работу у Сергея Розанова.
Ранее Лайф сообщал, что 15-летняя фигуристка Ульяна Ширяева намерена сменить спортивное гражданство и перейти в сборную Канады. В ближайшее время она примет участие в одном из национальных турниров.
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