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24 августа, 12:30

Ещё одна молодая фигуристка решила уйти из сборной России

Российская фигуристка Дмитриева решила выступать за Израиль

14-летняя российская фигуристка Мария Дмитриева намерена перейти в сборную Израиля и в дальнейшем выступать за эту страну. Об этом сообщает РИА "Новости".

Соответствующую информацию агентству подтвердила израильская сторона. Отметим, что Дмитриева долгое время тренировалась у Алексея Мишина, а недавно начала работу у Сергея Розанова.

15-летняя фигуристка решила уехать из России в сборную Канады

15-летняя фигуристка решила уехать из России в сборную Канады

Ранее Лайф сообщал, что 15-летняя фигуристка Ульяна Ширяева намерена сменить спортивное гражданство и перейти в сборную Канады. В ближайшее время она примет участие в одном из национальных турниров.

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ФФККР

Шамиль Гаджиев

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