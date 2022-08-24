Ещё одна молодая фигуристка решила уйти из сборной России

14-летняя российская фигуристка Мария Дмитриева намерена перейти в сборную Израиля и в дальнейшем выступать за эту страну. Об этом сообщает РИА "Новости".

Соответствующую информацию агентству подтвердила израильская сторона. Отметим, что Дмитриева долгое время тренировалась у Алексея Мишина, а недавно начала работу у Сергея Розанова.