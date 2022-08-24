В США объявили о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине

Президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома. Отметим, что данный пакет поддержки является крупнейшим в истории Соединённых Штатов Америки.

"Соединённые Штаты Америки привержены поддержке народа Украины, поскольку он продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности. Примерно 2,98 миллиарда долларов на оружие и оборудование, которые будут предоставлены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины", — сказано в заявлении.

Сообщается, что данные средства позволят Киеву приобрести системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также системы противодействия беспилотникам и радары для долгосрочной обороны.