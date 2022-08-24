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Опубликовано 24 августа 2022, 12:26

В США объявили о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине

Байден заявил о выделении военной помощи Киеву на сумму 2,98 млрд долларов

Президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома. Отметим, что данный пакет поддержки является крупнейшим в истории Соединённых Штатов Америки.

"Соединённые Штаты Америки привержены поддержке народа Украины, поскольку он продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности. Примерно 2,98 миллиарда долларов на оружие и оборудование, которые будут предоставлены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины", — сказано в заявлении.

Сообщается, что данные средства позволят Киеву приобрести системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также системы противодействия беспилотникам и радары для долгосрочной обороны.

В США спрогнозировали, что останется от Украины
В США спрогнозировали, что останется от Украины

Ранее Лайф уже писал, что США планируют объявить о пакете помощи Киеву ко Дню независимости Украины 24 августа. Как сообщало агентство Associated Press, военная поддержка должна была составить три миллиарда долларов.

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Getty Images / Dondi Tawatao

Никита Осипов
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