Военный эксперт Дандыкин объяснил, почему Россия замедлила наступление в рамках СВО

На протяжении всей истории России наше государство отличала гуманность как по отношению к противнику, так и по отношению к мирному населению, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. Таким образом он прокомментировал в беседе с Лайфом заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о замедлении наступления в рамках СВО.

"Это в наших традициях изначально было. Как бы ни называлась Россия, Советский Союз или как при царях, это очевидно было всегда: гуманная сущность. Я уже не говорю о Советской армии, когда она освобождала Европу. Здесь проявляли жертвенность. Неслучайно в Трептов-парке (в восточной части Берлина) стоит солдат со спасённой немецкой девочкой на руках", — заметил эксперт.

Когда освобождаются территории, прежде всего нужно думать о детях и стариках, добавил Дандыкин. В то же время российская "гуманная сущность" чужда жителям Запада. Эксперт напомнил, что немцы в Сталинграде лишь усиливали темпы наступления: "Авиация обрушила на Сталинград море бомб, и погибли десятки тысяч мирных жителей, но в город удалось прорваться". Россия же действует по-другому.

Поэтому на вопрос, который беспокоит обывателей, о том, почему мы не бьём по Киеву, ответ простой: такая тактика ничем не отличается от поведения "тех же бандеровцев, которые стреляли в спину", заметил эксперт.

"С противником нужно бороться жёстко, но работать нужно очень осторожно. Чтобы люди, которые там, не пострадали. Человеческая жизнь априори — в этом наше отличие", — резюмировал военный специалист.