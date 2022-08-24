Путин: Надеюсь, что в течение двух-трёх дней лесные пожары в регионах будут локализованы
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в течение двух-трёх дней лесные пожары в российских регионах будут локализованы. Об этом он сообщил на совещании по борьбе с возгораниями.
"Обратил внимание на то, что многие из участников совещания сказали о том, что в ближайшие два-три дня пожары могут быть на тех территориях, о которых мы сегодня говорили, локализованы, надеюсь, что так и будет", — сказал он.
Путин подчеркнул, что ситуация трудная, ведь в реальной жизни всё сложнее, чем на бумаге, однако отметил, что в России всегда удавалось справиться с подобными проблемами, поэтому получится и сейчас.
Ранее Путин заявил, что пожары в Рязанской области распространились на Окский и Мещерский заповедники. По словам врио главы региона Павла Малкова, локализовать возгорание при отсутствии сторонних факторов удастся за два-три дня, а ликвидировать огонь — в течение недели-двух.
ТАСС / Павел Быркин