Путин: Надеюсь, что в течение двух-трёх дней лесные пожары в регионах будут локализованы

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в течение двух-трёх дней лесные пожары в российских регионах будут локализованы. Об этом он сообщил на совещании по борьбе с возгораниями.

"Обратил внимание на то, что многие из участников совещания сказали о том, что в ближайшие два-три дня пожары могут быть на тех территориях, о которых мы сегодня говорили, локализованы, надеюсь, что так и будет", — сказал он.