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24 августа, 10:19

Путин поручил Мишустину, Собянину и Григоренко посетить пострадавшие от пожаров регионы России

Премьер-министр России Михаил Мишустин должен посетить регионы, где действуют лесные пожары. Соответствующее поручение ему дал президент страны Владимир Путин.

"Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами, и я просил его эти территории посетить", — сказал глава государства на совещании по борьбе с лесными пожарами.

Также Путин поручил посетить пострадавшие регионы мэру Москвы Сергею Собянину и главе созданной для координации работы по локализации и ликвидации лесных пожаров на территориях отдельных субъектов правкомиссии вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко. Как доложил последний, он завтра же вылетит в Рязань, Нижний Новгород и Марий Эл и отсмотрит ситуацию.

Путин: Общая площадь лесных пожаров в 2022 году сократилась почти втрое

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Ранее Путин заявил, что пожары в Рязанской области распространились на Окский и Мещерский заповедники. По словам врио главы региона Павла Малкова, локализовать возгорание при отсутствии сторонних факторов, удастся за два-три дня, а ликвидировать огонь в течение недели-двух.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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