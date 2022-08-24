Собянин: Москве не угрожает повторение пожаров 2010 года, ситуация стабильна

Москве не угрожает повторение пожаров в 2010 году, ситуация стабильна, серьёзных возгораний в столице нет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов с президентом РФ Владимиром Путиным.

Собянин — о ситуации в Москве, вызванной лесными пожарами в Рязанской области. Видео © LIFE

"В самом Московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период. Каких-то серьёзных возгораний нет. Кстати, это ещё потому что, если вы помните, вы в 2010–2011 годах принимали решение об обводнении торфяников в Московской области. Большая была программа, она была реализована в течение 2010–2012 годов, и сегодня опасной ситуации нет", — доложил он.

Собянин также сообщил, что Москва выделила на тушение пожаров в регионах 8700 человек, 2386 единиц техники, шесть вертолётов и 28 бульдозеров. Сейчас в Рязанской области более чем достаточно сил для ликвидации возгораний, но для этого требуется время. По словам столичного мэра, верховные пожары перепрыгивают через минерализованные полосы и распространяются дальше. Таким образом огонь за последние несколько суток переместился ещё на семь-восемь километров в сторону севера.

"Тем не менее сегодня уже ситуация более контролируемая становится. Я считаю, что там в течение суток-двоих пожар должен быть локализован", — добавил Собянин.