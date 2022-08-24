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24 августа, 10:07

Пожар из Рязанской области идёт в сторону Шатурского района Подмосковья

Лесной пожар из Рязанской области распространяется в сторону Шатурского района Подмосковья. Об этом заявил директор Департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.

По его словам, специалисты практически в круглосуточном режиме осуществляют наблюдение за возгоранием и общаются с рязанскими коллегами.

"На сегодняшний день он распространяется в сторону Шатурского района Московской области, то есть не к границе Владимирской области, а на северо-запад", — уточнил Малышев.

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Сейчас пожар находится примерно в 23 километрах от границы с Владимирской областью, добавил директор департамента.

Ранее Лайф рассказывал, что рязанский пожар, смог от которого дошёл до Москвы, ликвидируют в течение двух недель. Об этом врио главы региона Павел Малков заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

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VK / ГУ МЧС России по Рязанской области

Артур Лапсаков

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