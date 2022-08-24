"Спасение" отменяется: Легенда НБА Родман передумал ехать в Россию, чтобы "помочь" баскетболистке Грайнер

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман не поедет в Россию для помощи в ситуации с осужденной баскетболисткой Бриттни Грайнер. Об этом пишет Yahoo Sports .

Свою позицию легендарный баскетболист изменил после того, как Госдеп США заявил, что возможная поездка Родмана не будет от имени страны. Кроме того, не вмешиваться в дело Грайнер чемпиона НБА просили и в администрации Штатов.