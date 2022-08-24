"Спасение" отменяется: Легенда НБА Родман передумал ехать в Россию, чтобы "помочь" баскетболистке Грайнер
Легенда НБА Родман не приедет в Россию для "помощи" осуждённой Грайнер
Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман не поедет в Россию для помощи в ситуации с осужденной баскетболисткой Бриттни Грайнер. Об этом пишет Yahoo Sports.
Свою позицию легендарный баскетболист изменил после того, как Госдеп США заявил, что возможная поездка Родмана не будет от имени страны. Кроме того, не вмешиваться в дело Грайнер чемпиона НБА просили и в администрации Штатов.
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Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В её ручной клади нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Девушка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Позднее президент США Джо Байден назвал приговор баскетболистке неприемлемым, а Лайф рассказывал, почему олимпийская чемпионка претендует на обмен на Бута и Красикова.
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