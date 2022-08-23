Спасение или хайп: Как легенда НБА Деннис Родман хочет пропиариться на истории с контрабандисткой Грайнер Приговор известной баскетболистке не даёт покоя жителям в США. Теперь на помощь ей решил поспешить ещё один легендарный игрок с очень неоднозначной репутацией. 22 августа, 21:40 Бриттни Грайнер, Деннис Родман. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Christian Petersen / Tim Nwachukwu

История с приговором баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в России осудили на девять лет за контрабанду наркотиков, не даёт покоя многим в США. Тема регулярно вспоминается в контексте того, как бы ей могли помочь американцы и вернуть спортсменку домой. И пока политики ведут непростые переговоры о возможном обмене Грайнер на россиян Бута и Красикова, за дело решил взяться легендарный баскетболист Деннис Родман. Лайф рассказывает, что может стоять за этой идеей и почему она изначально не самая удачная.

Кто такой Деннис Родман?

Поклонники баскетбола со стажем прекрасно знают Денниса Родмана. Легендарный форвард, пятикратный чемпион НБА и настоящий революционер в мире баскетбола. После завершения карьеры он активно снимался в кино и даже пробовал себя в реслинге. Так или иначе, а его спортивный образ не вызывает никаких вопросов: легенда, пример для подражания, настоящая суперзвезда.

А вот за пределами площадки вопросов к Родману, пожалуй, очень много. Верхушкой айсберга является его пристрастие к алкоголю и наркотикам, о котором активно писали СМИ. Или же легендарный случай, когда прямо во время интервью на радио Родмана заподозрили в том, что он занимается сексом. И повод для этого дал сам баскетболист, произнёсший в эфире фразу: "О, что она творит! Это потрясающе. Знаешь, чувак, я сейчас очень занят".

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Так или иначе, но статус легенды идёт в ногу с достаточно спорными фактами в биографии спортсмена. В контексте его визита в Россию главный вопрос заключается в том, а кто сейчас Деннис Родман и зачем нужен его визит. В действительности Родман — не политик, не какой-либо представитель США по каким-нибудь вопросам. Он просто легенда баскетбола, которая рассчитывает как-то повлиять на ситуацию с Грайнер.

"Колоссальный пиар" для Родмана

Если развивать дальше эту логику, то встаёт другой логичный вопрос — каков план действий Родмана в России. Наверняка увидеться с Грайнер ему каким-то образом позволят, но что дальше. Вряд ли с Деннисом Родманом будет встречаться кто-то из российских политиков, способных повлиять на ситуацию с баскетболисткой и её возможным обменом на осуждённых в США россиян. Ведь, по сути, это будет встреча просто с американским гражданином, и неважно легенда он баскетбола или простой житель США.

— Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Постараюсь выехать на этой неделе, — заявил Родман NBC.

К тому же не очень ясно, как именно Родман собирается помочь Бриттни Грайнер. Безусловно, в свою защиту баскетболист может вспомнить историю, как в 2014-м он помог американцу Кеннету Бэю, которого осудили в КНДР за "ведение подрывной пропагандистcкой деятельности с целью свержения правительства народной республики". Однако так принято считать. Было ли это на самом деле, неизвестно. Зато сам Родман потом рассказывал, что отдыхал с Ким Чен Ыном в компании девушек.

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Несколько лет назад Родман приезжал и в Россию. Сам спортсмен после визита рассказывал, что в нашей стране он кутил и отрывался, как только мог, и даже виделся с Владимиром Путиным. По словам баскетболиста, это было в каком-то ресторане. Официально данная информация не подтверждается. А вот что касается его других похождений, то тут Родман рассказывал куда ярче.

— Когда мы разъезжали по московским клубам, в моём кортеже были с десяток "бентли". В одном из заведений нас ждали около 30 чертовски горячих русских девушек, пожалуй, самых красивых в мире. Мы приятно провели время, а потом приняли участие в благотворительном мероприятии для детей. А вообще, я поехал в Россию, чтобы представлять Америку в области баскетбола, — рассказывал Родман.

И с таким послужным списком Деннис Родман собрался спасать Бриттни Грайнер? Звучит всё это крайне странно. Вряд ли легенде НБА удастся снова "увидеться" с Владимиром Путиным. По мнению адвоката Марии Ярмуш, вся эта затея Родмана — не более чем очередная пиар-акция.

— Это способно помочь исключительно Родману, поскольку для него это будет колоссальный пиар. Данная мотивация просматривается невооружённым глазом. Наверняка вместе с ним прилетит толпа американских журналистов, чтобы всё это зафиксировать. Грайнер же его приезд, вероятно, никак не поможет. Ей на руку могло сыграть признание вины, что она и сделала, — заявила Ярмуш RT.

Так что относиться к затее Родмана с полной серьёзностью, наверное, не стоит. Слишком много громких слов и слишком мало конкретики. К тому же статус легенды вряд ли позволит Родману влиять на российское законодательство. Тем не менее, если он попадёт в Россию и сможет встретиться с Грайнер, это может быть крайне любопытно.

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон Поможет ли Деннис Родман баскетболистке Грайнер? 0 Нет. Это странный и глупый пиар Он даже в Россию не попадёт Попытается, но у него не получится Да. Он легенда НБА и это повлияет на ситуацию

Авторы Шамиль Гаджиев