"Локомотив" не собирается приглашать Юрана на пост главного тренера
"Локомотив" не ведёт и не собирается вести переговоры с Сергеем Юраном, который может заменить Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера команды. Об этом в пресс-службе "железнодорожников" рассказали в Sport24.
"Локомотив" не вёл, не ведет и не собирается вести никакие переговоры с Сергеем Юраном. Также клуб не планирует начинать поиски любого другого главного тренера", — сообщили в клубе.
Напомним, Сергей Юран был уволен с поста главного тренера подмосковных "Химок" в начале августа. По одной из версий, поводом для этого могло стать предложение Юрана "Ростову" сдать матч в конце прошлого сезона, что помогло бы подмосковному клубу сохранить прописку в РПЛ.
ФК "Химки"