Жителей Кубани предупредили об аномальной жаре

На Черноморском побережье Кубани ожидается 38-градусная жара. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По данным ГМБ Туапсе, сегодня, 24.08.2022, в период 15:00–17:00, а также днём 25.08.2022 на участке от Джубги до Магри ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +37, +38 градусов", — говорится в сообщении.

В этой связи ведомство напоминает россиянам о необходимости избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головной убор. При этом стоит передвигаться не спеша и больше находиться в тени, не употреблять алкогольные напитки.