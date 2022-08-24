Астропсихолог назвала самый опасный для взаимоотношений период ретроградного Урана
Астропсихолог Лозанчич: В период статичного Урана не стоит вступать в конфликты
24 августа Уран меняет направление с директного на ретроградное, и на пике его статичности лучше не говорить ничего лишнего и не вступать в конфликты. Об этом "Москве 24" рассказала астропсихолог Инга Лозанчич. При этом вернётся к обычному ходу планета лишь спустя пять месяцев — 22 января 2023 года, а наиболее сильное влияние обратного движения Урана будет в ближайшие семь дней.
"Могут проявиться всплески недовольства. Поэтому в партнёрских отношениях желательно проявлять корректность и спокойствие. Лучше не говорить лишнего, уходить от конфликта. Даже если что-то не устраивает в семейных, личных, профессиональных делах, сейчас не то время, чтобы высказывать это резко", — подчеркнула специалист.
Эксперт отметила, что во время ретроградного Урана необходимо поработать над собой, в частности над сознанием и здоровьем. При этом у статичного Урана есть плюсы: он благоприятен для тех, кто занимается ментальной деятельностью, отметила астропсихолог.
Ранее Лайф писал про ритуалы, притягивающие в дом бедность и несчастья. Среди них коллекционирование дома "мёртвых" вещей и зеркало напротив кровати.
Shutterstock