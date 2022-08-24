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24 августа, 14:38

Астропсихолог назвала самый опасный для взаимоотношений период ретроградного Урана

Астропсихолог Лозанчич: В период статичного Урана не стоит вступать в конфликты

24 августа Уран меняет направление с директного на ретроградное, и на пике его статичности лучше не говорить ничего лишнего и не вступать в конфликты. Об этом "Москве 24" рассказала астропсихолог Инга Лозанчич. При этом вернётся к обычному ходу планета лишь спустя пять месяцев — 22 января 2023 года, а наиболее сильное влияние обратного движения Урана будет в ближайшие семь дней.

"Могут проявиться всплески недовольства. Поэтому в партнёрских отношениях желательно проявлять корректность и спокойствие. Лучше не говорить лишнего, уходить от конфликта. Даже если что-то не устраивает в семейных, личных, профессиональных делах, сейчас не то время, чтобы высказывать это резко", — подчеркнула специалист.

Эксперт отметила, что во время ретроградного Урана необходимо поработать над собой, в частности над сознанием и здоровьем. При этом у статичного Урана есть плюсы: он благоприятен для тех, кто занимается ментальной деятельностью, отметила астропсихолог.

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Shutterstock

Никита Осипов

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