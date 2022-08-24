Украинские диверсанты могли использовать детей для слежки за ВС РФ под Харьковом

Украинские диверсанты могли использовать детей для шпионажа за передвижениями военных РФ. Так, в городе Волчанске Харьковской области обнаружили расписание работы российского блокпоста, составленное детским почерком. Его нашли в ходе мероприятий по выявлению диверсантов вооружённых формирований Украины на освобождённых Россией территориях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Командир одного из подразделений спецназа, участвовавшего в проверке подозрительных домовладений, считает, что для детей это могло представлять лишь игру.

"Возможно, это просто игровая форма для детей, которые не понимают до конца, что делают, но информацию могли использовать те, кому это выгодно", — сообщил он, подчеркнув, что несовершеннолетние являются удобным инструментом для диверсантов.

Местные жители говорят, что записи делал проживающий в городе 13-летний подросток. Они заявили, что семья ребёнка недавно уехала из Волчанска. При этом соседи не смогли объяснить, что означает обнаруженная при проверке находка.