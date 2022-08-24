Патрушев: Убийством Дугиной террор Киева пытается перешагнуть украинские границы

"Как показывает гибель Дарьи Дугиной, бандитский киевский режим вслед за многолетним террором в отношении миллионов жителей Украины и Донбасса теперь пытается шагнуть за пределы украинских границ", — сказал он.

Патрушев подчеркнул, что словам украинского лидера Владимира Зеленского уже давно нельзя доверять, ведь тот с первых дней президентства "играет по сценарию" Запада. А реакция других официальных лиц Незалежной и их покровителей из США и американских стран – союзников относительно убийства Дугиной только подтвердила, что Киев испытывает удовлетворение от совершённого преступления.