Патрушев: Убийством Дугиной террор Киева пытается перешагнуть украинские границы
Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной демонстрирует попытки киевского режима расширить масштаб террора за пределы украинских границ. Об этом заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Как показывает гибель Дарьи Дугиной, бандитский киевский режим вслед за многолетним террором в отношении миллионов жителей Украины и Донбасса теперь пытается шагнуть за пределы украинских границ", — сказал он.
Патрушев подчеркнул, что словам украинского лидера Владимира Зеленского уже давно нельзя доверять, ведь тот с первых дней президентства "играет по сценарию" Запада. А реакция других официальных лиц Незалежной и их покровителей из США и американских стран – союзников относительно убийства Дугиной только подтвердила, что Киев испытывает удовлетворение от совершённого преступления.
Лайф напоминает: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. В Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с церемонии. Журналистку похоронили в Подмосковье.