Росгвардия задержала двух работников Запорожской АЭС, сотрудничавших с ВСУ
Росгвардейцы задержали двух работников Запорожской атомной электростанции за сотрудничество с ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции. При проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции", — сказано в записи.
Также был задержан нарушитель пропускного режима — пособник ВСУ, передававший координаты передвижения колонн российской техники. Всего с 4 марта, когда АЭС перешла под контроль Российской армии, было задержано 26 нарушителей пропускного режима, добавили в ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия показала в Совбезе ООН снимки, подтверждающие обстрелы ЗАЭС Киевом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заверил, что российские военные готовы направить в МАГАТЭ снимки, на которых будет видно, что вооружение, особенно тяжёлое, на территории ЗАЭС не размещено.
Telegram / Владимир Рогов