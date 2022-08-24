Росгвардия задержала двух работников Запорожской АЭС, сотрудничавших с ВСУ

Росгвардейцы задержали двух работников Запорожской атомной электростанции за сотрудничество с ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции. При проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции", — сказано в записи.

Также был задержан нарушитель пропускного режима — пособник ВСУ, передававший координаты передвижения колонн российской техники. Всего с 4 марта, когда АЭС перешла под контроль Российской армии, было задержано 26 нарушителей пропускного режима, добавили в ведомстве.