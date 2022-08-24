МЧС опровергло информацию о гибели сотрудника при тушении пожаров в Рязанской области
В пресс-службе МЧС России опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о гибели сотрудника министерства во время тушения лесных пожаров в Рязанской области.
"Погибших сотрудников министерства при тушении пожаров в Рязанской области нет", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям России.
Ранее днём глава МЧС Александр Куренков сообщил, что пожарные не допустили перехода огня на населённые пункты под Рязанью. Министр подчеркнул, что была произведена частичная эвакуация жителей двух населённых пунктов в целях безопасности.
Напомним, лесные пожары в Рязанской области не стихают уже около недели, огонь охватил более 8,6 тысячи гектаров леса, введён режим ЧС. МЧС привлекло для тушения группировки сил из пяти соседних регионов. В Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные масштабы возгорания и упустили ситуацию. Дым добрался даже до Москвы и Подмосковья. А 24 августа врио главы Рязанской области доложил Путину о скорой ликвидации лесного пожара.
Telegram / МЧС РФ