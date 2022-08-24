МЧС опровергло информацию о гибели сотрудника при тушении пожаров в Рязанской области

В пресс-службе МЧС России опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о гибели сотрудника министерства во время тушения лесных пожаров в Рязанской области.

"Погибших сотрудников министерства при тушении пожаров в Рязанской области нет", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям России.