Россия пригрозила Латвии ответными мерами из-за сноса памятника освободителям Риги
Посольство РФ направило ноту в МИД Латвии из-за сноса памятника освободителям Риги
Падение монумента "Мать-Родина", входившего в памятник освободителям Риги. Обложка © ТАСС
Российское посольство направило ноту протеста в МИД Латвии из-за сноса памятника освободителям Риги. Об этом сказано в телеграм-канале дипмиссии.
"Посольство направило в адрес МИД Латвии ноту протеста, указав, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры", — говорится в сообщении.
Российская сторона расценивает эту "варварскую русофобскую выходку", получившую одобрение высшего руководства республики, как очередной акт вандализма на государственном уровне, вопиющий произвол и надругательство над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов. При этом на всех несогласных с действиями властей моментально навешивается ярлык "угроза нацбезопасности", выступающих против жителей грубо задерживает полиция, а первые лица государства угрожают им выдворением, лишением права на постоянное проживание и даже уголовным преследованием.
"Налицо грубое пренебрежение Ригой принятыми в цивилизованном мире нормами поведения, не говоря уже о нарушении международных обязательств, на что мы неоднократно указывали по многочисленным аналогичным поводам", — добавили в посольстве.
Дипмиссия призывает международные профильные структуры и правозащитные сообщества перестать покрывать латвийский режим и дать адекватную оценку ситуации. От латвийских властей требуется остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих своё мнение.
Напомним, что 22 августа во время митинга против сноса памятника освободителям Риги было задержано семь человек. На кадрах, которые протестующие опубликовали в соцсетях, видно, что правоохранители повалили человека на землю. Автор видео обращал внимание на то, что всё это происходит в "демократической Латвии". Позднее стало известно уже о 14 задержанных противниках сноса памятника освободителям.
Ранее парламент Латвии в срочном окончательном чтении одобрил законопроект о прекращении действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивавшей сохранность мемориальных сооружений. Это означало, что препятствий для сноса памятника освободителям Риги с юридической точки зрения больше нет. Вице-мэр Риги Смилтенс заявлял, что монумент может быть передан России. Однако позже Латвия отказалась от этой идеи.