Россия пригрозила Латвии ответными мерами из-за сноса памятника освободителям Риги

Российское посольство направило ноту протеста в МИД Латвии из-за сноса памятника освободителям Риги. Об этом сказано в телеграм-канале дипмиссии.

"Посольство направило в адрес МИД Латвии ноту протеста, указав, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры", — говорится в сообщении.

Российская сторона расценивает эту "варварскую русофобскую выходку", получившую одобрение высшего руководства республики, как очередной акт вандализма на государственном уровне, вопиющий произвол и надругательство над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов. При этом на всех несогласных с действиями властей моментально навешивается ярлык "угроза нацбезопасности", выступающих против жителей грубо задерживает полиция, а первые лица государства угрожают им выдворением, лишением права на постоянное проживание и даже уголовным преследованием.

"Налицо грубое пренебрежение Ригой принятыми в цивилизованном мире нормами поведения, не говоря уже о нарушении международных обязательств, на что мы неоднократно указывали по многочисленным аналогичным поводам", — добавили в посольстве.

Дипмиссия призывает международные профильные структуры и правозащитные сообщества перестать покрывать латвийский режим и дать адекватную оценку ситуации. От латвийских властей требуется остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих своё мнение.