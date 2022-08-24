Любителям чипсов могут грозить слабоумие и раннее старение

В ходе приготовления чипсов на масле образуются канцерогены, способные разрушить сердечно-сосудистую систему и привести к слабоумию. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"В чипсах не просто пустые калории, как в белой муке, там ещё есть конечные продукты гликирования, когда белки слипаются. Раннее старение, которое проявляется морщинами на коже, раннее одряхление организма — это результат обжаривания чипсов в масле", — рассказала она.

Соломатина также напомнила, что не всегда после обжарки первой партии чипсов меняется масло, в дальнейшем образуются канцерогены — большое количество свободных радикалов. Они способны разрушить сердечно-сосудистую систему и привести к слабоумию.

Кроме того, не стоит употреблять картофельные чипсы чаще одного раза в месяц. Диетолог также отметила, что их можно приготовить в домашних условиях на рафинированном растительном или оливковом масле. Это на случай, если очень хочется. Но при этом обязательно нужно менять масло после каждой партии. Хотя, отметила Соломатина, даже при таком способе приготовления чипсы нельзя часто употреблять, лучше заменить слайсами из банана или моркови.