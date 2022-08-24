Посольство РФ в Риге начало выдавать визы задержанным на протестах у памятника
Посольство РФ в Риге стало выдавать визы задержанным на протестах у памятника освободителям города, чтобы они могли выехать с территории Латвии. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил посол России в республике Михаил Ванин.
"Мы уже начали выдавать российские визы тем гражданам, которые были в эти дни задержаны у памятника освободителям Риги для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть территорию Латвии и найти убежище в РФ, если потребуется", — сообщил он.
Напомним, что 22 августа во время митинга против сноса памятника освободителям Риги было задержано семь человек. На кадрах, которые протестующие опубликовали в соцсетях, видно, что правоохранители повалили человека на землю. Автор видео обращал внимание на то, что всё это происходит в "демократической Латвии". Позднее стало известно уже о 14 задержанных противниках сноса памятника освободителям.
Ранее парламент Латвии в срочном окончательном чтении одобрил законопроект о прекращении действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивавшей сохранность мемориальных сооружений. Это означает, что препятствий для сноса памятника освободителям Риги с юридической точки зрения теперь нет. Вице-мэр Риги Смилтенс заявлял, что монумент может быть передан России. Однако позже Латвия отказалась от этой идеи.
ТАСС / Мария Швачко