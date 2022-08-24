Посольство РФ в Риге начало выдавать визы задержанным на протестах у памятника

Посольство РФ в Риге стало выдавать визы задержанным на протестах у памятника освободителям города, чтобы они могли выехать с территории Латвии. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил посол России в республике Михаил Ванин.

"Мы уже начали выдавать российские визы тем гражданам, которые были в эти дни задержаны у памятника освободителям Риги для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть территорию Латвии и найти убежище в РФ, если потребуется", — сообщил он.